Шольц исключил отправку солдат ФРГ на Украину

Шольц заявил, что его правительство старается не допустить втягивания Германии в противостояние на Украине. Он выразил уверенность, что ФРГ не будет участвовать в конфликте напрямую.

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», - подчеркнул глава правительства Германии.

В интервью каналу ZDF Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, первый шаг сделан в ходе консультацией в Саудовской Аравии 5-6 августа, передает «Радиоточка НСН».

