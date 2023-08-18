Шольц исключил отправку солдат ФРГ на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность отправки на Украину подразделений армии ФРГ, пишет ТАСС.
Шольц заявил, что его правительство старается не допустить втягивания Германии в противостояние на Украине. Он выразил уверенность, что ФРГ не будет участвовать в конфликте напрямую.
«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», - подчеркнул глава правительства Германии.
В интервью каналу ZDF Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, первый шаг сделан в ходе консультацией в Саудовской Аравии 5-6 августа, передает «Радиоточка НСН».
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