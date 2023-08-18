Шольц исключил отправку солдат ФРГ на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность отправки на Украину подразделений армии ФРГ, пишет ТАСС.

Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в Мюнхене

Шольц заявил, что его правительство старается не допустить втягивания Германии в противостояние на Украине. Он выразил уверенность, что ФРГ не будет участвовать в конфликте напрямую.

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», - подчеркнул глава правительства Германии.

В интервью каналу ZDF Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, первый шаг сделан в ходе консультацией в Саудовской Аравии 5-6 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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