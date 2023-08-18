Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в Мюнхене

В числе прочих на мероприятии присутствовали члены партии «Альтернатива для Германии». Они призвали к акции протеста против политики Шольца. Люди держали в руках плакаты, призывающие остановить поставки оружия Украине.

Шольц выступил в защиту проводимой им политики. Решение о поддержке Киева он назвал правильным. После этого толпа освистала канцлера.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии пройдут в октябре 2023 года.

Член бундестага от Христианско-демократического союза Ноберт Ретген ранее обвинил главу правительства ФРГ в намерении договориться с Россией по Украине, передает «Радиоточка НСН».

