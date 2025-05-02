Администрация Трампа предлагает сократить бюджет США

Администрация президента США Дональда Трампа представила конгрессу проект бюджета, предусматривающий сокращение федеральных расходов на 140 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном документе.

Согласно проекту, предлагается утвердить расходы в размере 1,69 триллиона долларов — на 139,9 миллиарда, или 7,6% меньше, чем предусмотрено на текущий финансовый год.