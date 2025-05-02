Администрация Трампа предлагает сократить бюджет США

Администрация президента США Дональда Трампа представила конгрессу проект бюджета, предусматривающий сокращение федеральных расходов на 140 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном документе.

Согласно проекту, предлагается утвердить расходы в размере 1,69 триллиона долларов — на 139,9 миллиарда, или 7,6% меньше, чем предусмотрено на текущий финансовый год.

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Наибольшее сокращение коснулось ряда инициатив, запущенных при предыдущей администрации. В частности, финансирование инфраструктурных программ, инициированных Джо Байденом, урезано на 20 миллионов долларов.

Также проект не предусматривает средств на экстренное финансирование, тогда как годом ранее на неотложные нужды было выделено 117 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БюджетСШАДональд Трамп

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