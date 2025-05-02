Трамп предложил приостановить взносы США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ
Американский президент Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В пояснительной записке к проекту бюджета на 2026 финансовый год говорится, что благодаря этому расходы страны будут снижены на 1,7 млрд долларов.
Также администрация Трампа предложила прекратить финансирование миротворческих операций ООН.
«Бюджет не предусматривает финансирования... из-за недавних провалов и высокой стоимости участия», - указано в документе.
Ранее Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru