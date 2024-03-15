Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ

В рамках встреч членов НАТО на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Киеву артиллерийских систем дальнего радиуса действия. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

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«В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии», - сказал глава правительства ФРГ.

При этом он подчеркнул, что европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией. Канцлер добавил, что Германия, Франция и Польша будут поддерживать Украину «так долго, как потребуется».

В среду послы 27 стран Евросоюза достигли согласия предоставить Украине в 2024 году дополнительно пять миллиардов евро военной помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаГерманияШольц

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