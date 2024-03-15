Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ

«В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии», - сказал глава правительства ФРГ.

При этом он подчеркнул, что европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией. Канцлер добавил, что Германия, Франция и Польша будут поддерживать Украину «так долго, как потребуется».

В среду послы 27 стран Евросоюза достигли согласия предоставить Украине в 2024 году дополнительно пять миллиардов евро военной помощи, передает «Радиоточка НСН».

