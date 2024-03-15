Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ
В рамках встреч членов НАТО на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Киеву артиллерийских систем дальнего радиуса действия. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА Новости.
«В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии», - сказал глава правительства ФРГ.
При этом он подчеркнул, что европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией. Канцлер добавил, что Германия, Франция и Польша будут поддерживать Украину «так долго, как потребуется».
В среду послы 27 стран Евросоюза достигли согласия предоставить Украине в 2024 году дополнительно пять миллиардов евро военной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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