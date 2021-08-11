Шойгу: Талибы обещали не нападать на соседние страны
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, обещая при этом не переходить границу и не атаковать соседние государства.
Как заявил министр в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», на фоне роста напряженности в регионе Москва помогает странам Центральной Азии модернизировать армии, чтобы поддерживать их в состоянии быстро отреагировать на возможные угрозы.
«Поэтому для нас крайне важно, чтобы наши коллеги, наши союзники, наши партнеры по ОДКБ были готовы к этому. Для этого мы, естественно, делаем все», — отметил Шойгу.
Ранее глава военного ведомства России заявил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы для защиты рубежей ОДКБ в случае агрессии из Афганистана. По его словам, российская база в Таджикистане мощная и сильная и при необходимости будет задействована. Такая же ситуация может возникнуть и в Киргизии.
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