Шойгу: Талибы обещали не нападать на соседние страны

Как заявил министр в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», на фоне роста напряженности в регионе Москва помогает странам Центральной Азии модернизировать армии, чтобы поддерживать их в состоянии быстро отреагировать на возможные угрозы.

«Поэтому для нас крайне важно, чтобы наши коллеги, наши союзники, наши партнеры по ОДКБ были готовы к этому. Для этого мы, естественно, делаем все», — отметил Шойгу.

Ранее глава военного ведомства России заявил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы для защиты рубежей ОДКБ в случае агрессии из Афганистана. По его словам, российская база в Таджикистане мощная и сильная и при необходимости будет задействована. Такая же ситуация может возникнуть и в Киргизии.

