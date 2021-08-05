Шойгу: Базу РФ в Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана

Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы для защиты рубежей ОДКБ в случае агрессии из Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По его словам, российская база в Таджикистане мощная и сильная и при необходимости будет задействована. Такая же ситуация может возникнуть и в Киргизии.

Шойгу подчеркнул, что страны ОДКБ неравны по своей мощи России и нуждаются в помощи на непростом афганском направлении, но это напрямую касается и безопасности России.

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О финансовых затратах министр предпочел не рассказывать, отметив, что «это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи».

Ранее сообщалось, что Россия организовала дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиргизияТаджикистанАфганистанСергей Шойгу
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