Шойгу: Базу РФ в Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана

Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы для защиты рубежей ОДКБ в случае агрессии из Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По его словам, российская база в Таджикистане мощная и сильная и при необходимости будет задействована. Такая же ситуация может возникнуть и в Киргизии.

Шойгу подчеркнул, что страны ОДКБ неравны по своей мощи России и нуждаются в помощи на непростом афганском направлении, но это напрямую касается и безопасности России.