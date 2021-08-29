Шойгу: Оружие талибов* может превосходить украинскую армию

«Талибан» (запрещенное в России и признанное террористическим движение) благодаря брошенному американскими военными оружию в настоящее время вооружен лучше, чем армия Украины, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, талибы завладели более 100 переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, тогда как вооруженные силы Украины получили в свое время от США несколько десятков таких комплексов.

На вопрос о том, вооружены ли сегодня талибы лучше, чем армия Украины, более современным оружием, глава военного ведомства ответил: «Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить».

Ранее Шойгу заявил, что ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов с территории Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибанСергей Шойгу
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