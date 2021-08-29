Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились в сто раз

За время пребывания американских военных в Афганистане маковые плантации в этой стране «увеличились почти в 100 раз», — сообщил каналу «Соловьев Live» на YouTube министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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«Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», — сказал глава военного ведомства.

По данным министра, в настоящее время Афганистан производит 93% мирового героина.

Ранее Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал свою фотографию из 1980-х годов «с какими-то талибами* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ)».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиАфганистанСергей Шойгу
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