Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились в сто раз

«Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», — сказал глава военного ведомства.

По данным министра, в настоящее время Афганистан производит 93% мирового героина.

Ранее Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал свою фотографию из 1980-х годов «с какими-то талибами* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ)».

