Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал свою фотографию из 1980-х годов «с какими-то талибами».

О снимке главу военного ведомства спросил один из студентов.

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Министр отметил, что тогда радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) еще не было.

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ФОТО: Telegram-канал Kotsnews
ТЕГИ:АфганистанТалибанСергей Шойгу
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