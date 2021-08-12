Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал свою фотографию из 1980-х годов «с какими-то талибами».
О снимке главу военного ведомства спросил один из студентов.
«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — приводит слова Шойгу ТАСС.
Министр отметил, что тогда радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) еще не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Опрос: более 70% россиян гордятся результатами наших спортсменов на ОИ-2020
- Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами
- Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
- СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- Талибы возобновили наступление на Кандагар
- ФНС опровергла сообщения о сотруднике, платившем налоги за других граждан
- Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19
- Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти
- В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru