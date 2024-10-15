Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Об этом в своём Telegram-канале заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, именно ТЭС и ТЭЦ подверглись целенаправленным атакам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.
«Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством», - написал Шмыгаль.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия атаковала энергетические объекты Украины при поддержке артиллерии, ракетных войск, ударных БПЛА и оперативно-тактической авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
- Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
- Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
- Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube
- Опрос показал, что более половины американцев хотят от Украины переговоров с РФ
- Мигрантам запретили работать в семи отраслях в Омской области
- Президент Никарагуа сравнил Нетаньяху с Гитлером, а Зеленского – с «сыном Гитлера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru