Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины

Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Об этом в своём Telegram-канале заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По его словам, именно ТЭС и ТЭЦ подверглись целенаправленным атакам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.

«Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством», - написал Шмыгаль.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия атаковала энергетические объекты Украины при поддержке артиллерии, ракетных войск, ударных БПЛА и оперативно-тактической авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
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