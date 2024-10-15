Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины

По его словам, именно ТЭС и ТЭЦ подверглись целенаправленным атакам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.

«Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством», - написал Шмыгаль.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия атаковала энергетические объекты Украины при поддержке артиллерии, ракетных войск, ударных БПЛА и оперативно-тактической авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

