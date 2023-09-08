Шмыгаль пообещал поставлять зерно в Азию и Африку через Дунай
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна будет поставлять зерно в страны Азии и Африки через порты на Дунае. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Соответствующее постановление одобрено на заседании кабинета министров в пятницу, отметил Шмыгаль. Киев будет оказывать помощь беднейшим странам в рамках инициативы президента страны Владимира Зеленского, заявил премьер-министр.
По его словам, Украина будет работать с ООН для восстановления аграрного экспорта.
ООН 8 сентября выразила готовность выполнить российские условия для возобновления зерновой сделки. Организация пообещала вернуть банки РФ в международную платежную систему SWIFT и застраховать российские суда в Черном море, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru