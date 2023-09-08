Шмыгаль пообещал поставлять зерно в Азию и Африку через Дунай

Соответствующее постановление одобрено на заседании кабинета министров в пятницу, отметил Шмыгаль. Киев будет оказывать помощь беднейшим странам в рамках инициативы президента страны Владимира Зеленского, заявил премьер-министр.

По его словам, Украина будет работать с ООН для восстановления аграрного экспорта.

ООН 8 сентября выразила готовность выполнить российские условия для возобновления зерновой сделки. Организация пообещала вернуть банки РФ в международную платежную систему SWIFT и застраховать российские суда в Черном море, передает «Радиоточка НСН».

