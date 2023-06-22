Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион

По данным аукционного дома Lemon Auction, данный головной убор певец носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. Во время исполнения хита «Billie Jean» он сорвал его с головы, после чего впервые исполнил свою фирменную «лунную походку».

Торги пройдут 26 сентября. Оценочная стоимость шляпы Майкла Джексона составляет от 60 тысяч до 100 тысяч евро.

Ранее альбом Майкла Джексона «Thriller» 1982 года получил 34-кратный платиновый статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

