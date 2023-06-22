Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион
Чёрную фетровую шляпу короля поп-музыки Майкла Джексона выставили на торги. Об этом сообщает France24.
По данным аукционного дома Lemon Auction, данный головной убор певец носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. Во время исполнения хита «Billie Jean» он сорвал его с головы, после чего впервые исполнил свою фирменную «лунную походку».
Торги пройдут 26 сентября. Оценочная стоимость шляпы Майкла Джексона составляет от 60 тысяч до 100 тысяч евро.
Ранее альбом Майкла Джексона «Thriller» 1982 года получил 34-кратный платиновый статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-худрука театра «Современник» Рыжакова экстренно госпитализировали с ковидом
- В Храме Христа Спасителя сократили время для поклонения иконе «Святая Троица»
- Концерт Анны Asti в Турции отменили
- Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»
- Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион
- Песню «Священная война» проиллюстрировали с помощью нейросетей
- Шольц: в Киеве понимают об отсутствии шансов на вступление Украины в НАТО
- Арестован устроивший смертельную стрельбу в Ангарске экс-«вагнеровец». Видео
- Международные резервы РФ выросли на 1,8 млрд долларов
- Турецкая лира рухнула после резкого повышения ставки местным Центробанком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru