Школы в Триполи вновь заработают 15 января
После вступления в силу прекращения огня в ливийском Триполи вновь откроются школы. Об этом сообщает Интерфакс.
Как ожидается, учебные заведения возобновят работы в среду 15 января. Режим прекращения огня в Ливии действует с 12 января по согласованию сторон.
В настоящее время в Ливии существует двоевластие. Запад страны контролирует правительство национального согласия (ПНС), восток - Палата представителей Ливии.
Напомним, мирные переговоры между конфликтующими сторонами состоялись 13 января в Москве, однако соглашения достичь не удалось. В ближайшее время диалог между представителями ПНС и Палатой представителей Ливии продолжится в Берлине.
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