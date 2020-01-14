Школы в Триполи вновь заработают 15 января

14 января 202023:59

После вступления в силу прекращения огня в ливийском Триполи вновь откроются школы. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как ожидается, учебные заведения возобновят работы в среду 15 января. Режим прекращения огня в Ливии действует с 12 января по согласованию сторон.

В настоящее время в Ливии существует двоевластие. Запад страны контролирует правительство национального согласия (ПНС), восток - Палата представителей Ливии.

Напомним, мирные переговоры между конфликтующими сторонами состоялись 13 января в Москве, однако соглашения достичь не удалось. В ближайшее время диалог между представителями ПНС и Палатой представителей Ливии продолжится в Берлине.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
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