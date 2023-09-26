Школа Гонконга из-за нехватки детей ввела награду в $1,3 тыс за первоклассников

Одна из школ Гонконга ввела награду в $1,3 тысячи за поступление в первый класс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление администрации учебного заведения на острове Ченг Чау.

Помимо денежного вознаграждения, школа пообещала предоставить бесплатные учебники и форму.

На такую меру администрация учебного заведения пошла из-за нехватки учеников. К этому привела тяжелая демографическая ситуация в Гонконге.

По данным Reuters, в Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустующие квартиры. Агентство отметило, что в августе 2023 года в стране насчитывалось 648 миллионов квадратных метров нераспроданной жилой недвижимости, передает «Радиоточка НСН».

