Школа Гонконга из-за нехватки детей ввела награду в $1,3 тыс за первоклассников
Одна из школ Гонконга ввела награду в $1,3 тысячи за поступление в первый класс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление администрации учебного заведения на острове Ченг Чау.
Помимо денежного вознаграждения, школа пообещала предоставить бесплатные учебники и форму.
На такую меру администрация учебного заведения пошла из-за нехватки учеников. К этому привела тяжелая демографическая ситуация в Гонконге.
По данным Reuters, в Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустующие квартиры. Агентство отметило, что в августе 2023 года в стране насчитывалось 648 миллионов квадратных метров нераспроданной жилой недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru