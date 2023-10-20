Базу США в иракском Эрбиле атаковали беспилотники

Военную базу США в Иракском Курдистане атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает телеканал Al Mayadeen.

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Ответственность за атаку взяло движение «Исламское сопротивление Ирака». Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях пока нет.

База расположена в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака.

Накануне американская военная база в иракской провинции Анбар подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град». Въезды и выезды в район Аль-Багдади временно перекрыли, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:БеспилотникиИракСША

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