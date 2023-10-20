Базу США в иракском Эрбиле атаковали беспилотники
20 октября 202323:15
Военную базу США в Иракском Курдистане атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает телеканал Al Mayadeen.
Ответственность за атаку взяло движение «Исламское сопротивление Ирака». Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях пока нет.
База расположена в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака.
Накануне американская военная база в иракской провинции Анбар подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град». Въезды и выезды в район Аль-Багдади временно перекрыли, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Базу США в иракском Эрбиле атаковали беспилотники
- Байден призвал Нетаньяху защищать мирных жителей сектора Газа
- Минкульт Италии предложил передать картины Берлускони в парк развлечений
- В уфимском баре отравилась алкоголем 12-летняя девочка
- Ливан призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов
- В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и комбайна
- СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС
- Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
- Актер и телеведущий Евгений Дятлов рассказал, зачем ушел из группы «АукцЫон»
- Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru