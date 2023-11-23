Шиитские боевики обстреляли военную базу США в Ираке

Представитель вооруженного формирования заявил, что бойцы обстреляли башни американской базы из противотанковой установки. После этого боевики вступили в бой с военнослужащими армии США, сообщило агентство РИА Новости.

По словам представителя группировки, один из ее бойцов погиб в ходе столкновения.

Накануне вооруженные силы США атаковали позиции шиитских боевиков, поддерживаемых Ираном, пишет ТАСС. Удар нанесен в отвел на обстрел базы Аль-Асад, в результате чего пострадали восемь военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

