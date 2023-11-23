Шиитские боевики обстреляли военную базу США в Ираке
Бойцы шиитской группировки «Мажмуат аз-Зафирин» атаковали американскую военную базу Аль-Асад в Ираке.
Представитель вооруженного формирования заявил, что бойцы обстреляли башни американской базы из противотанковой установки. После этого боевики вступили в бой с военнослужащими армии США, сообщило агентство РИА Новости.
По словам представителя группировки, один из ее бойцов погиб в ходе столкновения.
Накануне вооруженные силы США атаковали позиции шиитских боевиков, поддерживаемых Ираном, пишет ТАСС. Удар нанесен в отвел на обстрел базы Аль-Асад, в результате чего пострадали восемь военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».
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