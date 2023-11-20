Американскую военную базу в Ираке атаковали беспилотники

База американской армии Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась атаке беспилотников, передает телеканал Al Arabiya.

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О последствиях атаки дронов не сообщается. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Американские военные базы в Ираке и Сирии последнее время регулярно подвергаются атакам. Ответственность за нападения взяли на себя шиитские вооруженные формирования.

По данным Пентагона, с 17 октября базы США на Ближнем Востоке атаковали 55 раз. Ранения различной степени тяжести получили 59 военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

