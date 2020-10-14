Шествие сторонников Лукашенко проходит в Минске
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко проводят в Минске шествие «За мирную Беларусь», передаёт агентство РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, шествие проходит от Дома правительства в центре белорусской столицы к площади Победы. Около 200 граждан пройдут по проспекту к площади, где возложат цветы к Вечному огню и споют гимн Белоруссии.
Отмечается, что в начале колонны несколько человек несут иконы, а участники шествия скандируют лозунги в поддержку действующего руководства Белоруссии.
Проправительственные шествия проходят в Минске регулярно, неделю назад в центре белорусской столицы состоялась аналогичная акция. Организаторы заявляют, что это мероприятие «в поддержку мира и стабильности».
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, после которых в стране начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко.
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