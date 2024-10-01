Шесть человек погибли после теракта в Тель-Авиве
В результате стрельбы в районе Тель-Авива Яффо погибли шесть человек, девять получили ранения, сообщила пресс-служба израильской полиции.
Инцидент произошел в южном районе города со смешанным еврейско-арабским населением.
Позднее газета The Jerusalem Post со ссылкой на национальную службу скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») уточнила, что погибло по меньше мере восемь человек.
По данным газеты, преступники открыли огонь недалеко от трамвайной остановки. На данный момент четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция Израиля сообщила, что оба нападавших террориста ликвидировано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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