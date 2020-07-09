Шеф Пентагона не получал донесений разведки США о выплате Россией «вознаграждений» талибам
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Марк Эспер заявил, что не получал донесений разведки о якобы выплатах Россией «вознаграждений» боевикам «Талибана» (исламистского движения, признанного в России террористической организацией) за убийство солдат США.
Он ответил на вопросы в ходе слушаний комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Как заверил законодателей шеф Пентагона, если бы данные были достоверными и заслуживали внимания, их ему предоставили бы, передает ТАСС.
Ранее The New York Times выпустила публикацию в которой утверждалось, что российская военная разведка платила по 100 тысяч долларов боевикам в Афганистане за голову американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп назвал это ещё одним фейком, который, по его словам, придуман только для того, чтобы навредить ему и республиканской партии в целом в предвыборный период.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал откровенно ложью утверждения о якобы плате талибам за нападения на военных США.
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