Шеф Пентагона не получал донесений разведки США о выплате Россией «вознаграждений» талибам

Ранее The New York Times выпустила публикацию в которой утверждалось, что российская военная разведка платила по 100 тысяч долларов боевикам в Афганистане за голову американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал это ещё одним фейком, который, по его словам, придуман только для того, чтобы навредить ему и республиканской партии в целом в предвыборный период.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал откровенно ложью утверждения о якобы плате талибам за нападения на военных США.

