Шеф Пентагона не получал донесений разведки США о выплате Россией «вознаграждений» талибам

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Марк Эспер заявил, что не получал донесений разведки о якобы выплатах Россией «вознаграждений» боевикам «Талибана» (исламистского движения, признанного в России террористической организацией) за убийство солдат США.

Он ответил на вопросы в ходе слушаний комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Как заверил законодателей шеф Пентагона, если бы данные были достоверными и заслуживали внимания, их ему предоставили бы, передает ТАСС.

Косачёв: Россия не собирается выдавливать США из Афганистана

Ранее The New York Times выпустила публикацию в которой утверждалось, что российская военная разведка платила по 100 тысяч долларов боевикам в Афганистане за голову американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал это ещё одним фейком, который, по его словам, придуман только для того, чтобы навредить ему и республиканской партии в целом в предвыборный период.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал откровенно ложью утверждения о якобы плате талибам за нападения на военных США.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/U.S. Secretary of Defense
ТЕГИ:Конгресс СШАТалибанПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры