Правозащитники подали на Трампа в суд
В суд на американского лидера Дональда Трампа подали группы по защите прав иммигрантов. Поводом для искал стало подписание президентом США указа об иммиграции — согласно ему, лишаются гражданства по праву рождения дети, рожденные в США от прибывших в страну нелегально или по визам матерей, а также не являющихся гражданами или постоянными жителями США отцов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По мнению исполнительного директора Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Д. Ромеро, данная мера является «безрассудным и безжалостным» отказом от ценностей США и противоречит конституции страны. Он добавил, что гражданство по праву рождения делает США «сильной и динамичной страной». Правозащитники уверены в победе, поскольку, по их мнению, Трамп в своей деятельности допустил «вопиющие перегибы».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru