Правозащитники подали на Трампа в суд

В суд на американского лидера Дональда Трампа подали группы по защите прав иммигрантов. Поводом для искал стало подписание президентом США указа об иммиграции — согласно ему, лишаются гражданства по праву рождения дети, рожденные в США от прибывших в страну нелегально или по визам матерей, а также не являющихся гражданами или постоянными жителями США отцов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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По мнению исполнительного директора Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Д. Ромеро, данная мера является «безрассудным и безжалостным» отказом от ценностей США и противоречит конституции страны. Он добавил, что гражданство по праву рождения делает США «сильной и динамичной страной». Правозащитники уверены в победе, поскольку, по их мнению, Трамп в своей деятельности допустил «вопиющие перегибы».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс США.

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ФОТО: ТАСС
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