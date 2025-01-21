Правозащитники подали на Трампа в суд

По мнению исполнительного директора Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Д. Ромеро, данная мера является «безрассудным и безжалостным» отказом от ценностей США и противоречит конституции страны. Он добавил, что гражданство по праву рождения делает США «сильной и динамичной страной». Правозащитники уверены в победе, поскольку, по их мнению, Трамп в своей деятельности допустил «вопиющие перегибы».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс США.

