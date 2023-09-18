СГБ Грузии заявила о готовящейся в стране попытке переворота

По данным ведомства, план переворота разработали бывший телохранитель экс-президента Михаила Саакашвили Михаил Батурин, бывший замминистра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе, а также командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

«Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти», — приводит РИА Новости сообщение СГБ.

Датой начала переворота называют октябрь-декабрь. В этот время будут представлены промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза в связи с возможным получением Грузией статуса кандидата в ЕС.

По данным СГБ, преступная группа рассматривает сценарий по аналогии с «евромайданом» на Украине в 2014 году, пишет Ura.ru. Также злоумышленники планируют устроить беспорядки, создав палаточный городок в центре Тбилиси, забаррикадировав государственные здания и взорвав в городке бомбу, чтобы жертвы среди мирных граждан спровоцировали волнения.

