Северокорейские СМИ раскритиковали «Игру в кальмара»

Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который стал самым успешным в истории платформы Netflix. Так, северокорейский сайт Arirang Meari пишет, что «"Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае – умрете».

Кстати, это не первый раз, когда СМИ КНДР выступают с критикой в адрес сериала. На прошлой неделе на сайте Arirang Meari появилась публикация о том, что «Игра в кальмара» заставляет людей осознать «печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию».

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Напомним, сериал «Игры в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Его герои ведут борьбу за огромный денежный приз, участвуя в играх на выживание. Аналитическая компания FlixPatrol подчеркивает, что по состоянию на вторник, 19 октября, «Игра в кальмара» сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix.

Интересно, что после выхода сериала значительно увеличился спрос на белые слипоны, об этом пишет «Газета.Ru», отмечая, что это модель Triple White от Vans. Такую обувь герои вымышленной игры носят на протяжении всего шоу. Спрос на модель увеличился на 7800% после выхода киносериала.

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