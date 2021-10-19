Северокорейские СМИ раскритиковали «Игру в кальмара»

Северокорейские медиа продолжают критиковать южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который стал самым успешным в истории платформы Netflix. Так, северокорейский сайт Arirang Meari пишет, что «"Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае – умрете».

Кстати, это не первый раз, когда СМИ КНДР выступают с критикой в адрес сериала. На прошлой неделе на сайте Arirang Meari появилась публикация о том, что «Игра в кальмара» заставляет людей осознать «печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию».