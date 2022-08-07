Северная Македония передала Киеву танки и самолеты
7 августа 202206:37
Войска Украины получили на вооружение танки и самолеты от Северной Македонии, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, власти Украины никогда не забудут эту помощь. Политик отметил, что неважно, какого размера страна или объем ВВП.
Как сообщалось ранее, Северная Македония тайно передаст украинским властям четыре Су-25. Эти штурмовики были куплены у Киева в 2001 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru