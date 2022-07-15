Боррель пообещал Киеву военную и денежную поддержку

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил киевские власти в том, что европейская сторона и дальше будет оказывать Украине военную и денежную поддержку. Об этом он написал в Twitter по итогам разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Я заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС», - написал Боррель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что НАТО и Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. Он добавил, что в Москве будут очень внимательно смотреть на поведение Евросоюза.


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ФОТО: РИА Новости
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