Северная Корея заявила, что запускала ракеты в целях самообороны из-за провокаций США

Последние ракетные испытания КНДР — средство самообороны от прямых военных угроз со стороны США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Во вторник Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, в четверг — две ракеты малой дальности. При этом на текущей неделе США вернули в Японское море авианосец «Рональд Рейган» и совместно с Южной Кореей запустили в сторону акватории по две ракеты ATACMS.

«Ракетные испытания КНДР являются регулярным и запланированным шагом самообороны для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека», — указали в Национальной авиационной администрации КНДР.

По данным северокорейских властей, запуски не нанесли ущерба безопасности соседних стран и регионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаСШАКНДР
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