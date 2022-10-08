Северная Корея заявила, что запускала ракеты в целях самообороны из-за провокаций США

Во вторник Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, в четверг — две ракеты малой дальности. При этом на текущей неделе США вернули в Японское море авианосец «Рональд Рейган» и совместно с Южной Кореей запустили в сторону акватории по две ракеты ATACMS.

«Ракетные испытания КНДР являются регулярным и запланированным шагом самообороны для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека», — указали в Национальной авиационной администрации КНДР.

По данным северокорейских властей, запуски не нанесли ущерба безопасности соседних стран и регионов.

