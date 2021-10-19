Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
19 октября 202105:21
КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на свой источник.
Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты Северной Кореи.
Как сообщалось ранее, КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Испытательный пуск прошел 28 сентября на одном из полигонов в северной провинции Чагандо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru