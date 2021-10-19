Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты Северной Кореи.

Как сообщалось ранее, КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Испытательный пуск прошел 28 сентября на одном из полигонов в северной провинции Чагандо.

