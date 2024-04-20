Северная Корея провела испытание новой зенитной ракеты

КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельджи-1-2» и испытала мощность сверхкрупной боевой части стратегической крылатой «Хвасаль-1 Ра-3». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Испытания провело северокорейское Главное управление ракетостроения в Желтом море 19 апреля. Во время запуска была достигнута «соответствующая цель».

«Данные испытания проведены в рамках регулярной деятельности... управления... и подведомственных ему оборонных НИИ, направленной на резкое развитие технологии систем новых вооружений, включая тактико-технические способности и управление», — отмечает ЦТАК.

Агентство указывает, что пуски не имеют отношения к ситуации в регионе.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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