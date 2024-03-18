КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает «РЕН ТВ».

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Первый пуск был произведен в 1:46 мск, через 40 минут выпустили вторую ракету. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Минобороны Японии следит за ситуацией.

Ранее Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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