КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
18 марта 202405:02
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает «РЕН ТВ».
Первый пуск был произведен в 1:46 мск, через 40 минут выпустили вторую ракету. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Минобороны Японии следит за ситуацией.
Ранее Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru