Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила ракету «Хвасон-17»

КНДР в пятницу осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17», запуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«МБР нового типа "Хвасон-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - 6040,9 км», — отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что Ким Чен Ын «торжественно заявил», что в случае угроз и «слишком частого» ввоза противниками ядерных ударных средств «партия и правительство будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДРКим Чен Ын
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