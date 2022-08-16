Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём telegram-канале заявил, что были достигнуты договорённости о долгосрочных контрактах с производителями «самых крутых беспилотников».

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По его словам, все вопросы были решены «во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы».

«Мы убедились, что эти «птички» очень крутые, очень высоко летают, и их трудно чем-то достать... Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар был максимально эффективен», - написал политик.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать беспилотники Bayraktar на территории страны.

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУПётр ПорошенкоБеспилотники
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