Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ

По его словам, все вопросы были решены «во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы».

«Мы убедились, что эти «птички» очень крутые, очень высоко летают, и их трудно чем-то достать... Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар был максимально эффективен», - написал политик.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать беспилотники Bayraktar на территории страны.