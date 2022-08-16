Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём telegram-канале заявил, что были достигнуты договорённости о долгосрочных контрактах с производителями «самых крутых беспилотников».
По его словам, все вопросы были решены «во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы».
«Мы убедились, что эти «птички» очень крутые, очень высоко летают, и их трудно чем-то достать... Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар был максимально эффективен», - написал политик.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать беспилотники Bayraktar на территории страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ
- Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада
- Фонд «Дом Роналда Макдоналда» объявил, что остаётся в России
- Украина получила от Италии льготный кредит на 200 млн евро
- Мантуров допустил замену второго пилота в самолёте на виртуального
- Зеленский призвал на год закрыть границы для россиян
- Великобритания подала заявку на перелет своего самолёта-разведчика над Россией
- Первая леди США заразилась коронавирусом
- Россия за последние пять лет экспортировала более 200 танков
- Российская журналистка подорвалась на мине в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru