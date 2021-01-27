Серия землетрясений зафиксирована в Испании

В районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений, сообщает Национальный географический институт.

Зафиксировано три толчка магнитудой 4 и выше. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало. Самые мощные подземные толчки были отмечены вечером 26 января в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).