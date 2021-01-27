Серия землетрясений зафиксирована в Испании
В районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений, сообщает Национальный географический институт.
Зафиксировано три толчка магнитудой 4 и выше. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало. Самые мощные подземные толчки были отмечены вечером 26 января в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
В Андалусии с декабря 2020 года зафиксировано более 150 небольших землетрясений.
25 января землетрясение магнитудой 5,5 произошло на острове Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее.
Эпицентр землетрясения находился в 23 км к юго-западу от города Кокопо, очаг залегал на глубине 100 км.
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