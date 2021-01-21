На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 21 января у берегов Филиппин, сообщает сообщает Геологическая служба США.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в 15:23 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии около 208 км к юго-востоку от города Пундагитан, очаг залегал на глубине 122 км.
Информации и жертвах и разрушениях нет.
Ранее в МЧС по Иркутской области рассказали, что утром 12 января произошло землетрясение на границе России и Монголии, сообщает Ura.ru. Позже повторные подземные толчки были зафиксированы на озере Хубсугул в Монголии.
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