СМИ: Переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся
Не ведутся никакие переговоры о прекращении огня в секторе Газы. Об этом информирует государственное радио Kan Израиля со ссылкой на высокопоставленный источник в еврейском государстве.
«Сейчас мы не говорим о прекращении огня», - цитирует ТАСС заявление представителя израильских властей.
Напомним, в результате авиаудара ВВС Израиля в Газе разрушено 15-этажное здание, в котором находились офисы международных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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