СМИ: Переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся

Не ведутся никакие переговоры о прекращении огня в секторе Газы. Об этом информирует государственное радио Kan Израиля со ссылкой на высокопоставленный источник в еврейском государстве.

Израиль подтвердил удар по зданию с международными СМИ в Газе

«Сейчас мы не говорим о прекращении огня», - цитирует ТАСС заявление представителя израильских властей.

Напомним, в результате авиаудара ВВС Израиля в Газе разрушено 15-этажное здание, в котором находились офисы международных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывАвиаударСектор Газа
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