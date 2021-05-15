СМИ: Переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся

«Сейчас мы не говорим о прекращении огня», - цитирует ТАСС заявление представителя израильских властей.

Напомним, в результате авиаудара ВВС Израиля в Газе разрушено 15-этажное здание, в котором находились офисы международных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

