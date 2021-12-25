Сербия получила российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет»

Ранее источники СМИ в оборонных структурах сообщали, что в Сербию доставили российские ПТРК.

«Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире - "Корнеты". Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии», — сообщил Вучич.

Президент добавил, что каждый день армия страны становится сильнее, и он гордится этим.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия намерена увеличить оборонный бюджет для закупки оборудования и вооружений. В частности, в 2022-2023 годах планируется купить около 30 вертолетов, в том числе 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17 и 11 бывших в употреблении у одной из стран Евросоюза Ми-35.

