Вучич: Рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%

«В 2020 году рост [ВВП] в Сербии был минус 0,9%, а в 2021 минимум будет 7,5%, а я вам говорю, что будет 7,7%», — заявил президент Сербии.

Вучич добавил, что средняя зарплата в стране составляет €556. За последние семь лет она увеличилась более чем в полтора раза, с €329 в 2014 году.

По данным Республиканского статистического бюро Сербии, рост экономики страны в третьем квартале года составил 7,7% в годовом выражении. Наибольший рост отмечается в секторах торговли (17%), строительства (15,8%), и IT (13,7%).

