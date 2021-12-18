Вучич: Рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%
Экономика Сербии по итогам уходящего года вырастет на 7,7%, заявил президент страны Александр Вучич. Спецобращение главы государства к нации показал телеканал Pink.
«В 2020 году рост [ВВП] в Сербии был минус 0,9%, а в 2021 минимум будет 7,5%, а я вам говорю, что будет 7,7%», — заявил президент Сербии.
Вучич добавил, что средняя зарплата в стране составляет €556. За последние семь лет она увеличилась более чем в полтора раза, с €329 в 2014 году.
По данным Республиканского статистического бюро Сербии, рост экономики страны в третьем квартале года составил 7,7% в годовом выражении. Наибольший рост отмечается в секторах торговли (17%), строительства (15,8%), и IT (13,7%).
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