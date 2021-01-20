Сербия подаст иск к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб

Сербия в среду, 20 января, намерена подать первые иски к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана. Об этом сообщил адвокат Срджан Алексич.

По его словам, он собирал доказательства по этому делу в течение несколько лет. По его словам, впервые в Сербии иски к НАТО как юридическому лицу будут поданы от физических лиц.