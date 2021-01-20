Сербия подаст иск к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб

Сербия в среду, 20 января, намерена подать первые иски к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана. Об этом сообщил адвокат Срджан Алексич.

По его словам, он собирал доказательства по этому делу в течение несколько лет. По его словам, впервые в Сербии иски к НАТО как юридическому лицу будут поданы от физических лиц.

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Юрист сообщил, что будут поданы пять исков в суды пяти сербских городов. Пострадавшими являются умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, находившиеся в Косово в 1999 году, передает РИА Новости.

Каждый из них надеется на компенсацию в размере не менее 300 тысяч евро.

Предполагается, что после получения иска Высшим судом в Белграде в штаб-квартиру НАТО будет направлено официальное уведомление.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СербияНАТО
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