Кандидат на пост госсекретаря США Блинкен назвал КНР главной внешней угрозой
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате заявил, что наибольшую угрозу для безопасности США сейчас представляют Китай, затем Россия и Иран. Об этом сообщает Интерфакс.
Блинкен в качестве противодействия России и Ирану назвал усиление и обновление международных альянсов, таких как НАТО. По мнению политика, США и их союзники "находятся в лучшей позиции", чтобы противостоять "угрозам" со стороны РФ, Ирана и КНДР.
Блинкен назвал целью внешней политики США "борьбу за демократию и права человека". Кроме того, в числе проблем США он назвал соперничество со стороны Китая и России, усиливающийся национализм и ослабевающая демократия внутри государства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Трамп выступил с прощальной речью в роли президента
- 12 служащих нацгвардии США отстранены от инаугурации Байдена
- Глава ЦРУ покинула свой пост
- Рубль продемонстрировал рост к доллару и евро
- В Совфеде подвергли критике отключение связи в консульстве РФ в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru