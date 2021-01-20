Кандидат на пост госсекретаря США Блинкен назвал КНР главной внешней угрозой

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате заявил, что наибольшую угрозу для безопасности США сейчас представляют Китай, затем Россия и Иран. Об этом сообщает Интерфакс.



Блинкен в качестве противодействия России и Ирану назвал усиление и обновление международных альянсов, таких как НАТО. По мнению политика, США и их союзники "находятся в лучшей позиции", чтобы противостоять "угрозам" со стороны РФ, Ирана и КНДР.

Блинкен назвал целью внешней политики США "борьбу за демократию и права человека". Кроме того, в числе проблем США он назвал соперничество со стороны Китая и России, усиливающийся национализм и ослабевающая демократия внутри государства.