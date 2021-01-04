Сербия начнет вакцинацию российским препаратом «Спутник V» с 5 января
Минздрав Сербии заявил, что на первой неделе вакцинации в стране будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V», сообщает агентство Tanjug.
Государственный секретарь ведомства Мирсад Джерлек рассказал, что вакцинация от COVID-19 российским препаратом стартует в Сербии 5 января.
В конце декабря 2020 года сербское агентство по медикаментам выдало российской вакцине разрешение на использование. Представитель регулятора Павле Делич отметил, что «Спутник V» соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами.
Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что в стране будет налажено производство российского препарата «Спутник V».
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