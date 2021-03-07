Сенаторы одобрили план стимулирования американской экономики на $1,9 трлн

Сенат США одобрил проект закона о мерах экстренного стимулирования национальной экономики в период эпидемии коронавируса на $1,9 трлн, передает Reuters.

Документ поддержали большинство сенаторов. Окончательный законопроект включает в себя $400 млрд единовременных выплат в размере $1,4 тыс. большинству жителей США. Также предусмотрены выплаты $300 в неделю в виде расширенных пособий по безработице для 9,5 млн человек. $350 млрд направят в виде помощи правительствам штатов и местным органам власти.

Законопроект должна одобрить Палата представителей. После этого документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее между Демократической и Республиканской партиями США были разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны, объем которого составил почти 900 млрд долларов. Принятие закона о бюджете дополняет проект финансирования правительства в размере 1,4 трлн долларов.

