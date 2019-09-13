Сенатор Пушков отказал Зеленскому в логике в вопросе «Северного потока—2»
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток—2» для всей Европы. Сенатор заявил в Twitter, что в словах Зеленского нет никакой логики.
«Зеленский называет «Северный поток — 2» «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой», — цитирует RT Зеленского.
Пушков пояснил, что Украина просто опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу, отмечают argumenti.ru.
«Сказал бы прямо: «Гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза», — посоветовал Пушков.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кому выгодны прямые поставки российского газа, а кому - нет.
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