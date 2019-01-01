В Крыму пообещали гостеприимно принять британских наблюдателей
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал в эфире НСН, как будут принимать британских дипломатов на территории полуострова.
Британский МИД призвал обеспечить доступ «в незаконно аннексированный» Крым международным наблюдателям по правам человека. Российские дипломаты удивлены такому требованию, ведь Крым, как и все регионы России, открыт для посещения иностранными делегациями.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал в эфире НСН, почему в Великобритании не знают о том, что Крым – регион России, и как будут принимать британских дипломатов на территории полуострова.
«В Великобритании повторяют то, что им там подают. Между прочим, там и нарушение прав человека, там и преследование по национальному признаку, преследования за убеждения, за вероисповедание. Они до сих пор не знают, что в Крыму по улицам городов и населенных пунктов не ездят танки, не ходят военные. Они в принципе не информированы. Во всяком случае, те, кто сделал заявление о том, чтобы их впустили в качестве наблюдателей» - отметил он.
Сергей Цеков подчеркнул, что в Крыму будут рады британским дипломатам и те смогут увидеть всю ситуацию
«В Россию приезжать, к нам - пожалуйста, мы с удовольствием их примем. Они приедут и увидят все своими глазами. Это и в наших интересах, это и в их интересах. Если они хотят объективно разобраться в том, что произошло в Крыму в 14 году и что есть сегодня» - утверждает он.
Сенатор также добавил, что, по его сведениям, приглашения наблюдателям за выборами в Госсовет уже разосланы.
Напомним, что референдум о вхождении Крыма в состав России состоялся в марте 2014 года. Однако Украина и многие западные страны не признают результаты голосования и считают Крым оккупированной территорией.
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