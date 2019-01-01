В Крыму пообещали гостеприимно принять британских наблюдателей

Британский МИД призвал обеспечить доступ «в незаконно аннексированный» Крым международным наблюдателям по правам человека. Российские дипломаты удивлены такому требованию, ведь Крым, как и все регионы России, открыт для посещения иностранными делегациями.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал в эфире НСН, почему в Великобритании не знают о том, что Крым – регион России, и как будут принимать британских дипломатов на территории полуострова.

«В Великобритании повторяют то, что им там подают. Между прочим, там и нарушение прав человека, там и преследование по национальному признаку, преследования за убеждения, за вероисповедание. Они до сих пор не знают, что в Крыму по улицам городов и населенных пунктов не ездят танки, не ходят военные. Они в принципе не информированы. Во всяком случае, те, кто сделал заявление о том, чтобы их впустили в качестве наблюдателей» - отметил он.