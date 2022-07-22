Сенатор Джабаров предрек экономике Германии застой
Экономика Германии погружается в трясину застоя и рецессии, считает сенатор Владимир Джабаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Полвека Россия была самым надежным поставщиком газа в Германию. Дешевый российский газ сделал Германию локомотивом Европы. И лишь благодаря бестолковому следованию немцев указаниям из Вашингтона, направленным против Москвы, экономика Германии погружается в трясину застоя и рецессии», - написал Джабаров.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, у России «технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у неё».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- Адвокат: обвиняемого в госизмене основателя Group-IB оставили в СИЗО
- AnacondaZ объяснили отмену концерта в Екатеринбурге решением МВД
- В Москве на Патриарших прудах сгорел ресторан
- Шойгу разъяснил порядок досмотра кораблей с украинским зерном
- Сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely внёсли в реестр запрещённых
- Набиуллина: Красных линий по ставке для ЦБ не существует
- Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона
- Россия подписала свою часть соглашения по вывозу украинского зерна
- Шпагаты и кино: «Мисс Москва-2022» раскритиковали за «ненатуральность»
- Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru