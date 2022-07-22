Сенатор Джабаров предрек экономике Германии застой

Экономика Германии погружается в трясину застоя и рецессии, считает сенатор Владимир Джабаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Полвека Россия была самым надежным поставщиком газа в Германию. Дешевый российский газ сделал Германию локомотивом Европы. И лишь благодаря бестолковому следованию немцев указаниям из Вашингтона, направленным против Москвы, экономика Германии погружается в трясину застоя и рецессии», - написал Джабаров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, у России «технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у неё».

