Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге
Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед сенаторами США в рамках закрытого брифинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.
По его словам, это произойдет 5 декабря. Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое должно определить, выделит ли Конгресс США дополнительное финансирование Киеву, запрошенное ранее главой государства Джо Байденом.
Ранее сотрудник секретной службы Соединенных Штатов заявили о планах бегства Владимира Зеленского с Украины в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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