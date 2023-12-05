Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед сенаторами США в рамках закрытого брифинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

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По его словам, это произойдет 5 декабря. Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое должно определить, выделит ли Конгресс США дополнительное финансирование Киеву, запрошенное ранее главой государства Джо Байденом.

Ранее сотрудник секретной службы Соединенных Штатов заявили о планах бегства Владимира Зеленского с Украины в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Сенат СШАУкраинаВладимир Зеленский

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