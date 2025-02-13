Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб, следует из подсчета голосов. За его утверждение проголосовало 52 сенатора, 48 — против. Кандидатура была предложена президентом Дональдом Трампом.

В ходе слушаний Кеннеди-младший заявлял, что не поддерживает антивакцинаторские настроения, несмотря на обвинения в адрес его высказываний по этому вопросу.