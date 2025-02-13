Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения
Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб, следует из подсчета голосов. За его утверждение проголосовало 52 сенатора, 48 — против. Кандидатура была предложена президентом Дональдом Трампом.
В ходе слушаний Кеннеди-младший заявлял, что не поддерживает антивакцинаторские настроения, несмотря на обвинения в адрес его высказываний по этому вопросу.
Он заверил, что FDA будет продолжать работу по утверждению новых вакцин, не изменяя текущие стандарты их проверки. Политик также отметил, что всегда поддерживал вакцинацию и привил ее своим детям.
Однако за Кеннеди-младшим сохраняется репутация сторонника конспирологических теорий. Его обвиняют в утверждениях, связанных с иммунитетом различных этнических групп к коронавирусу, а также с рядом заявлений, касающихся ЦРУ, аутизма и массовых расстрелов в школах, передает «Радиоточка НСН».
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