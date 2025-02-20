Сенат США утвердил Кэша Пателя главой ФБР
Американский сенат утвердил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). За его кандидатуру проголосовали 51 сенатор, 49 выступили против.
Ранее в ходе слушаний Пател столкнулся с критикой из-за недостаточного опыта в государственном управлении, радикальных высказываний о ФБР и поддержки конспирологических теорий. Несмотря на это, сенаторы поддержали его кандидатуру на важную должность.
Кэш Патель — юрист и бывший федеральный прокурор. Он родился в 1980 году в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, в семье индийских иммигрантов. Окончил Университет Ричмонда в 2002 году, получив степень в области уголовного правосудия и истории.
В период первого президентства Дональда Трампа Патель занимал несколько ключевых должностей: был старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, начальником штаба исполняющего обязанности министра обороны и старшим советником директора национальной разведки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru