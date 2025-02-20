Сенат США утвердил Кэша Пателя главой ФБР

Американский сенат утвердил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). За его кандидатуру проголосовали 51 сенатор, 49 выступили против.

Ранее в ходе слушаний Пател столкнулся с критикой из-за недостаточного опыта в государственном управлении, радикальных высказываний о ФБР и поддержки конспирологических теорий. Несмотря на это, сенаторы поддержали его кандидатуру на важную должность.

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Кэш Патель — юрист и бывший федеральный прокурор. Он родился в 1980 году в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, в семье индийских иммигрантов. Окончил Университет Ричмонда в 2002 году, получив степень в области уголовного правосудия и истории.

В период первого президентства Дональда Трампа Патель занимал несколько ключевых должностей: был старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, начальником штаба исполняющего обязанности министра обороны и старшим советником директора национальной разведки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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