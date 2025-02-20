Сенат США утвердил Кэша Пателя главой ФБР

Кэш Патель — юрист и бывший федеральный прокурор. Он родился в 1980 году в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, в семье индийских иммигрантов. Окончил Университет Ричмонда в 2002 году, получив степень в области уголовного правосудия и истории.

В период первого президентства Дональда Трампа Патель занимал несколько ключевых должностей: был старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, начальником штаба исполняющего обязанности министра обороны и старшим советником директора национальной разведки, передает «Радиоточка НСН».

