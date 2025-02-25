Сенат США утвердил Дэниела Дрисколла на пост министра армии

Сенат США утвердил кандидатуру Дэниела Дрисколла на должность министра армии, следует из трансляции заседание.

В декабре 2024 года президент Дональд Трамп объявил о намерении назначить Дрисколла на эту позицию.

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Дрисколл, ветеран армии США и бывший командир взвода кавалерийской разведки, служил в Ираке в 2009 году. Он является выпускником юридической школы Йельского университета и другом вице-президента Дж. Д. Вэнса.

До назначения он работал в инвестиционной фирме 100watt, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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