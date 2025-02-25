Сенат США утвердил Дэниела Дрисколла на пост министра армии
25 февраля 202520:15
Сенат США утвердил кандидатуру Дэниела Дрисколла на должность министра армии, следует из трансляции заседание.
В декабре 2024 года президент Дональд Трамп объявил о намерении назначить Дрисколла на эту позицию.
Дрисколл, ветеран армии США и бывший командир взвода кавалерийской разведки, служил в Ираке в 2009 году. Он является выпускником юридической школы Йельского университета и другом вице-президента Дж. Д. Вэнса.
До назначения он работал в инвестиционной фирме 100watt, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенат США утвердил Дэниела Дрисколла на пост министра армии
- СМИ: Венгрия добивается исключения восьми россиян из санкционного списка ЕС
- Рубио назвал требования Зеленского о ядерном оружии «несерьезными»
- Суд продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
- В Полтаве демонтировали памятник Петру I
- В Москве отменили гонку «Лыжня России»
- Глава поселения и депутат арестованы по делу об убийстве женщины
- Прибыль российских банков в январе выросла в 1,5 раза
- Рублев и Сафиуллин вылетели на старте турнира ATP-500 в Дубае
- Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru