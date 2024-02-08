Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю
Сенат Конгресса США по итогам процедурного голосования поддержал проект закона о внешней помощи Украине и Израилю без выделения дополнительных средств на охрану южной границы. Трансляция заседания велась на сайте палаты.
Законопроект предполагает выделение $95 миллиардов. Документ набрал необходимые 60 голосов.
После прохождения процедурного голосования проект вынесут на общее голосование в Сенате. В случае одобрения инициатива поступит в Палату представителей.
Представители Демократической партии в Сенате полагают, что запрос о помощи Украине и Израилю поддержит хотя бы часть республиканцев в Палате представителей.
Президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской военной помощи. По его словам, Киев остро нуждается в снарядах и системах противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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