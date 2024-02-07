Байден: Законопроект по Украине не попадет на голосование из-за Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что проект закона по помощи Украине, Израилю и ужесточению мер контроля на южной границе США не будет поставлен на голосование в Сенате, сообщает «РЕН ТВ».

Трамп раскритиковал законопроект сената США по Украине

Ответственным за препятствия для его принятия глава государства считает экс-лидера США Дональда Трампа. «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения, даже если это поможет стране», – сказал Байден.

Также президент указал, что Украина находится в отчаянном положении из-за прекращения военной помощи со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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